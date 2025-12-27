В Баку ожидается мокрый снег

28 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки. Утром в окрестностях Баку возможен мокрый снег. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер вечером станет умеренным. Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днем — до +5 °C. Атмосферное давление — около 753 мм рт. ст., относительная влажность — 80–85 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются местами осадки, в горных и предгорных районах — снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днем — +5…+8 °C; в горах ночью ожидается −6…−11 °C, днем — −0…−5 °C. Ночью на дорогах в горных районах ожидается гололед.