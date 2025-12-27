USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Милане задержали Хорошавцева по запросу России

Обвиняемый в мошенничестве в РФ бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев был задержан в Италии по международному ордеру, выданному Россией. Как сообщает газета Corriere della Sera, суд Милана отклонил запрос о содержании под стражей и освободил задержанного.

Защита мотивировала это тем, что юридическое сотрудничество с Москвой невозможно из-за выхода РФ из Совета Европы и прекращения участия в соглашениях. По данным издания, Хорошавцев был задержан 25 декабря в гостинице на севере Италии, куда приехал проведать дочь.

В настоящее время он проживает в Испании, где имеет вид на жительство. У экс-сенатора из Удмуртии есть также израильское гражданство, указывает итальянская газета. Упоминается документ суда Мадрида, который тоже отклонил экстрадицию. Газета сообщает, что имя россиянина упоминалось в журналистских расследованиях в связи с бизнесом в ОАЭ и Хорватии.

В России Хорошавцев обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В материалах дела потерпевшей стороной называется госкорпорация «Агентство страхования вкладов». В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора, он объявлен в федеральный и международный розыск.

В 2003–2009 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, а после этого был назначен генеральным директором дочерней компании АФК «Система» — ОАО «Система-инвест». Под управление Хорошавцева перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть», а также весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.

