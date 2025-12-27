USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Трамп требует имена из «списка Эпштейна»

14:38 229

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции показать все имена из списка «дела Эпштейна». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Министерство юстиции вынуждено тратить все свое время на эту сфабрикованную демократами мистификацию. (...) Именно демократы сотрудничали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, выставьте их на посмешище и вернитесь к работе на благо нашей страны», — написал Трамп.

По его словам, «радикальные левые» не желают говорить о положительных сторонах политики главы Белого дома и Республиканской партии США. Им, отмечает Трамп, нужен лишь «давно покинувший этот свет» Джеффри Эпштейн, чье дело до сих пор обсуждается в американском публичном поле.

20 ноября Трамп на фоне требований демократов и республиканцев в свой адрес подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным.

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 549
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2598
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2552
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1530
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5060
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 596
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1861
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8720
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3678
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6131

