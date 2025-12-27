Новый громкий скандал: задержаны украинские депутаты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ в телеграм-канале.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее Украину потрясло «Дело Миндича» — крупное уголовное расследование, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции под названием «Мидас». Следователи считают, что группа лиц организовала крупную коррупционную схему в энергетическом секторе, особенно вокруг государственной компании «Энергоатом». По версии следствия, участники получали откаты и незаконные доходы, влияя на поставки, контракты и государственные закупки.

Миндич покинул Украину незадолго до того, как НАБУ провело обыски у него и других подозреваемых. Суд в Украине уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, и дело может быть передано Интерполу для розыска. Судя по сообщениям СМИ, Миндич находится за границей (в Израиле) и не намерен возвращаться в Украину.