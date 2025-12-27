USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Новый громкий скандал: задержаны украинские депутаты

14:37 587

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ в телеграм-канале.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее Украину потрясло «Дело Миндича» — крупное уголовное расследование, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции под названием «Мидас». Следователи считают, что группа лиц организовала крупную коррупционную схему в энергетическом секторе, особенно вокруг государственной компании «Энергоатом». По версии следствия, участники получали откаты и незаконные доходы, влияя на поставки, контракты и государственные закупки.

Миндич покинул Украину незадолго до того, как НАБУ провело обыски у него и других подозреваемых. Суд в Украине уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, и дело может быть передано Интерполу для розыска. Судя по сообщениям СМИ, Миндич находится за границей (в Израиле) и не намерен возвращаться в Украину.

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 549
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2599
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2553
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1531
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5060
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 597
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1862
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8721
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3681
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6132

ЭТО ВАЖНО

Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 549
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 6595
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру»
Зеленский об обстреле Киева: «Это настоящее отношение Путина к миру» обновлено 14:16
14:16 2599
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 2553
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 1531
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5060
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 597
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 1862
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению новый поворот
26 декабря 2025, 21:22 8721
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 3681
Генералы в свой народ не стреляют
Генералы в свой народ не стреляют былое и думы
26 декабря 2025, 21:01 6132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться