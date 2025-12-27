Серия вооруженных нападений в метро Парижа

USD 1.7000
В пятницу днем в метрополитене Парижа произошла серия вооруженных нападений на пассажирок. В течение 30 минут неизвестный мужчина на линии №3 поочередно нанес ранения трем женщинам на разных станциях, после чего пытался скрыться. Об этом сообщает Le Parisien.

Первый инцидент произошел около 16:00 на линии №3. После нанесения ножевого ранения первой жертве злоумышленник переехал на станцию «Искусства и ремесла», где напал на вторую пассажирку. Третье нападение зафиксировали на станции «Опера». Благодаря камерам видеонаблюдения и геолокации мобильного телефона полиция отследила подозреваемого в пригороде Сарсель, где его арестовали через два часа после последнего преступления.

Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Мали, находящийся во Франции нелегально. Мужчина известен полиции из-за имущественных преступлений и сексуальных домогательств. Его не раз пытались депортировать, а с июля по октябрь прошлого года он содержался в иммиграционном центре.

Все трое потерпевших получили незначительные травмы, хотя свидетели сообщали о значительной кровопотере на местах происшествия. Две женщины получили ранения спины и бедра, одна из пострадавших беременна. Прокуратура Парижа открыла производство по обвинению в покушении на убийство и нападении с использованием оружия при отягчающих обстоятельствах.

Следствие исключает версию террористического акта. По предварительным данным правоохранителей, нападения совершило психически неуравновешенное лицо. Министр внутренних дел Лоран Нуньес отметил эффективность системы видеонаблюдения, которая помогла оперативно идентифицировать личность нападающего.

Инцидент произошел на фоне обсуждения роста уровня преступности в общественном транспорте Парижа. По данным профсоюзов, количество физических нападений на работников и пассажиров выросло на 5% за последний год. 

