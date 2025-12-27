Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?

Признание Израилем независимости Сомалиленда — сепаратистского государства, сформировавшегося на территории Сомали, спутало карты на Африканском Роге, где сталкиваются интересы крупных государств, включая Турцию, и проходят стратегически важные торговые маршруты. Накануне Израиль официально признал независимость Сомалиленда, об этом официально объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Документ о признании Сомалиленда Нетаньяху подписал в режиме видеоконференции с «президентом» сепаратистского региона. Таким образом, Израиль стал первой страной, признавшей Сомалиленд, провозгласивший независимость еще в 1991 году. Жители «страны», разумеется, отпраздновали признание их независимости таким влиятельным государством, как Израиль, и вышли на улицы.

Экспертное сообщество задалось главным вопросом: как отреагирует на это решение президент супердержавы Трамп — главный союзник еврейского государства? Первые оценки: Нетаньяху принял решение о признании Сомалиленда после консультаций с Трампом. Корреспондент газеты The New York Post позвонил Трампу в его резиденцию в Майами как раз в то время, когда стало известно о решении Израиля. На вопрос, признал бы он Сомалиленд, Трамп ответил отрицательно. А затем спросил: «Кто‑нибудь вообще знает, что такое Сомалиленд?» На вопрос о предложении африканской «страны» разместить на своей территории американский военный порт Трамп ответил: «Ну и что?» «Все находится на стадии изучения, — говорит он. — Мы будем изучать этот вопрос. Я много изучаю и всегда принимаю правильные решения».

Что такое Сомалиленд и почему Израиль признал его именно сейчас? Международно признанная территория Сомали охватывает все побережье Африканского Рога, но в реальности правительство в Могадишо контролирует лишь небольшую часть страны. Северная половина находится под контролем двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются значительные спорные зоны. Сомалиленд — непризнанная «республика» в северной части Африканского Рога, расположенная в пределах международно признанных границ Сомали, на территории бывшей колонии Британское Сомали со столицей в Харгейсе. Здесь живут почти шесть миллионов человек; регион занимает стратегическое положение на побережье Аденского залива, имеет собственную полицию, валюту и паспорта. Эта «республика» считает себя правопреемницей Британского Сомали, которое на короткое время обрело независимость, а в 1960 году на федеративной основе объединилось с Сомали (бывшим Итальянским Сомали). В 1981 году в Сомалиленде возник «Сомалийский национальный фронт» и началось новое движение за независимость, вылившееся в гражданскую войну. В 1988 году диктатор Сомали Сиад Барре начал жесткие карательные операции против «Сомалийского национального фронта», базировавшегося в Харгейсе: были совершены массовые убийства. В 1991 году режим Барре рухнул на фоне голода, хаоса и гражданской войны, и в том же году Сомалиленд провозгласил независимость. С тех пор «республика» управляется властями, избираемыми на выборах. Местное правительство установило неформальные отношения с рядом стран, но до сих пор независимость Сомалиленда никто не признал.

Почему Израиль и почему именно сейчас? Контакты между Израилем и Сомалилендом, судя по всему, начались достаточно давно. Несколько месяцев назад появлялись сообщения, что Израиль якобы договорился с руководством этой «республики» о переселении туда жителей Газы. Этот стратегически важный регион на Африканском Роге и в Аденском заливе, через который проходят основные международные морские торговые маршруты, дает Израилю возможность получить крайне важный плацдарм. Кстати, именно в этом регионе расположены и одни из его противников — йеменские хуситы. Регион имеет стратегическое значение не только для Израиля, но и для Турции, Египта и в целом для государств, стремящихся укрепить свои позиции на африканском континенте. По данным компании Lloyd's List, занимающейся аналитикой и консалтингом в сфере судоходства, около 12 процентов мировой торговли, или в среднем 1 триллион долларов в год, приходится на морской торговый маршрут, проходящий через Аденский залив вдоль побережья Сомали и далее к Суэцкому каналу. Неслучайно первой страной, оперативно отреагировавшей на признание Израилем Сомалиленда, стала Турция. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне провел оперативные телефонные разговоры со своими коллегами из Египта и Джибути, была обсуждена сложившаяся ситуация, стороны осудили решение Израиля и назвали его опасным прецедентом с точки зрения международного права. Администрация президента Турции в свою очередь заявила, что Анкара продолжит твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали.

Обеспокоенность Турции. Почему? Отношения между Турцией и Сомали восходят к средневековью. В те времена Османская империя и султанат Адал, контролировавший часть Африканского Рога, включая и этот регион, установили отношения, выступив союзниками в войне Адал — Эфиопия. В республиканский период Турция впервые установила дипломатические отношения с Сомали в 1979 году, открыв посольство в Могадишо. После обострения гражданской войны в 1991 году посольство было закрыто. В 2011 году, когда силы, подчиненные центральному правительству, установили полный контроль над Могадишо, посольство Турции возобновило работу, Анкара начала оказывать центральному правительству Сомали всестороннюю поддержку и крупномасштабную экономическую помощь. Победивший на первых за 20 лет президентских выборах в 2012 году Хасан Шейх Махмуд выстроил тесные отношения с Турцией. В 2017 году Анкара создала в Могадишо военно-морскую базу для подготовки армии и полиции Сомали. Это крупнейшая зарубежная военно-морская база Турции. В феврале 2024 года между Могадишо и Анкарой было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно направлено на укрепление военного присутствия Турции в Сомали, защиту морских границ страны от пиратов и поддержку центрального правительства в борьбе с террористическими группировками, связанными с «Аль-Каидой», на суше.

Аналитики отмечают, что углубляющиеся отношения Турции с центральным правительством Сомали являются частью стратегии Анкары по превращению в одного из ключевых геополитических игроков в регионе. Однако соглашение о разведке нефти и газа в море, подписанное между Турцией и Сомали, Сомалиленд не признает. Районы, в которых планируется проводить сейсмическую разведку, в основном расположены вдоль побережья Сомалиленда. После подписания соглашения представитель Сомалиленда в Кении заявил, что этот документ не имеет силы на территории «страны». Позиция Баку Наряду с Турцией Азербайджан за последние годы также укрепляет связи с центральным правительством Сомали в рамках новой стратегии Баку по углублению отношений с государствами Африки. Именно в этом контексте и был воспринят визит в начале этого года президента Сомали Хасана Шейха Махмуда в Азербайджан и его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.