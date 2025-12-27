Издательство Politico подвело итоги 2025 года и присудило антипремии, «достойные сожаления» и «полностью заслуженные».

В список лауреатов вошли экс-президент Франции Николя Саркози, написавший книгу о своем трехнедельном тюремном заключении, президент США Дональд Трамп, публиковавший сгенерированные искусственным интеллектом видео, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с ее тщетными попытками противостоять пошлинам США.

Помимо них премии «Титаник» «за грандиозные идеи, которые терпят крах», удостоился проект итальянского моста, связывающего Сицилию с материком. Идея создания этого моста восходит еще к древним римлянам, а главным проводником проекта в новейшей истории стал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (1936-2023).

Его правительство еще в 2009 году подтверждало обязательства по строительству, но затем его отложили из-за нехватки средств. Позже проект моста исключили из списка приоритетных стратегических объектов инфраструктуры.

Вернулось к проекту правоцентристское правительство Италии, пришедшее к власти в 2022 году. Министр инфраструктуры Маттео Сальвини гарантировал, что мост будет построен, и даже предложил назвать его в честь Берлускони.