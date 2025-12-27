USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Антинаграды за 2025 год

По версии Politico
15:22

Издательство Politico подвело итоги 2025 года и присудило антипремии, «достойные сожаления» и «полностью заслуженные».

В список лауреатов вошли экс-президент Франции Николя Саркози, написавший книгу о своем трехнедельном тюремном заключении, президент США Дональд Трамп, публиковавший сгенерированные искусственным интеллектом видео, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с ее тщетными попытками противостоять пошлинам США.

Помимо них премии «Титаник» «за грандиозные идеи, которые терпят крах», удостоился проект итальянского моста, связывающего Сицилию с материком. Идея создания этого моста восходит еще к древним римлянам, а главным проводником проекта в новейшей истории стал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (1936-2023).

Его правительство еще в 2009 году подтверждало обязательства по строительству, но затем его отложили из-за нехватки средств. Позже проект моста исключили из списка приоритетных стратегических объектов инфраструктуры.

Вернулось к проекту правоцентристское правительство Италии, пришедшее к власти в 2022 году. Министр инфраструктуры Маттео Сальвини гарантировал, что мост будет построен, и даже предложил назвать его в честь Берлускони.

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10

