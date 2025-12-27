За что казнили иранцев

В Иране за год были казнены 1922 человека — 1681 мужчина, 59 женщин и двое несовершеннолетних (на момент совершения предполагаемого преступления), сообщила в своем годовом отчете иранская правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA). Это на 106,6% больше, чем в 2024 году. 10 казней были проведены публично.

Всего за год было вынесено 168 смертных приговоров — 151 вынесен мужчинам, 14 — женщинам, указано в отчете. 5 приговоров предусматривали публичную казнь, 2 приговора вынесены в отношении несовершеннолетних. При этом число смертных приговоров сократилось на 21,4% по сравнению с 2024 годом, отмечает HRANA.

Чаще всего иранские власти казнили людей по обвинению в убийстве — 47,55%, а также в преступлениях, связанных с наркотиками, — 46,10%. Также смертные приговоры были приведены в исполнение за преступления сексуального характера (1,66%), «мохаребе-баги» — преступления против государственного политико-религиозного строя (1,35%), преступления против безопасности (включая шпионаж, терроризм или теракты, 0,73%), «мохаребе» («враждебные Богу действия», 0,68%), экономические преступления (0,50%), вооруженный разбой (0,50%), «распространение коррупции на земле» (0,16%) и по неуточненным обвинениям (1,66%). Количество казней в 2025 году стало самым высоким за последние 11 лет, отмечают иранские правозащитники.