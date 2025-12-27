USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

За что казнили иранцев

15:25 978

В Иране за год были казнены 1922 человека — 1681 мужчина, 59 женщин и двое несовершеннолетних (на момент совершения предполагаемого преступления), сообщила в своем годовом отчете иранская правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA). Это на 106,6% больше, чем в 2024 году. 10 казней были проведены публично.

Всего за год было вынесено 168 смертных приговоров — 151 вынесен мужчинам, 14 — женщинам, указано в отчете. 5 приговоров предусматривали публичную казнь, 2 приговора вынесены в отношении несовершеннолетних. При этом число смертных приговоров сократилось на 21,4% по сравнению с 2024 годом, отмечает HRANA.

Чаще всего иранские власти казнили людей по обвинению в убийстве — 47,55%, а также в преступлениях, связанных с наркотиками, — 46,10%. Также смертные приговоры были приведены в исполнение за преступления сексуального характера (1,66%), «мохаребе-баги» — преступления против государственного политико-религиозного строя (1,35%), преступления против безопасности (включая шпионаж, терроризм или теракты, 0,73%), «мохаребе» («враждебные Богу действия», 0,68%), экономические преступления (0,50%), вооруженный разбой (0,50%), «распространение коррупции на земле» (0,16%) и по неуточненным обвинениям (1,66%). Количество казней в 2025 году стало самым высоким за последние 11 лет, отмечают иранские правозащитники.

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1246
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4140
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4929
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7073
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1143
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1389
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4468
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2716
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5337
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1615

ЭТО ВАЖНО

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1246
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4140
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4929
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7073
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1143
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1389
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4468
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2716
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5337
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1615
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться