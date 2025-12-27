МЧС закрыло газозаправку

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать надлежащие меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности на промышленных и горнодобывающих предприятиях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в рамках этих мер 29 мая 2025 года инспекторы госагентства провели плановую проверку в пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Видади Бадалову, расположенном в селе Ханлыглар Газахского района, и в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями работа газозаправки была приостановлена, а предпринимателю была передана копия акта, составленного для устранения нарушений.

Однако на основании полученной позднее информации о незаконном возобновлении работы газозаправки без устранения нарушений инспекторы агентства провели внеплановую проверку по этому адресу и подтвердили факт.

В результате сотрудники агентства вновь установили для владельца станции дополнительный срок для устранения недостатков и составили соответствующий акт. При этом предпринимателя предупредили, что в случае неустранения выявленных нарушений в установленный срок будут применены более строгие меры в соответствии с требованиями законодательства.