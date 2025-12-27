USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

МЧС закрыло газозаправку

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать надлежащие меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности на промышленных и горнодобывающих предприятиях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в рамках этих мер 29 мая 2025 года инспекторы госагентства провели плановую проверку в пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Видади Бадалову, расположенном в селе Ханлыглар Газахского района, и в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями работа газозаправки была приостановлена, а предпринимателю была передана копия акта, составленного для устранения нарушений.

Однако на основании полученной позднее информации о незаконном возобновлении работы газозаправки без устранения нарушений инспекторы агентства провели внеплановую проверку по этому адресу и подтвердили факт.

В результате сотрудники агентства вновь установили для владельца станции дополнительный срок для устранения недостатков и составили соответствующий акт. При этом предпринимателя предупредили, что в случае неустранения выявленных нарушений в установленный срок будут применены более строгие меры в соответствии с требованиями законодательства.

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10

