Обновленные скотные рынки в Сальяне и Гёйгёле

Скотные рынки, расположенные в Сальянском и Гёйгёльском районах, были реконструированы в соответствии с требованиями биобезопасности.

По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), обоим рынкам было разрешено возобновить работу, сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что ранее была санкционирована деятельность скотного рынка в Барде.

В ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о возобновлении работы еще нескольких скотных рынков, реконструированных в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами.

Агентство заявляет, что вся проводимая работа направлена на защиту здоровья людей и животных, а также на обеспечение населения безопасными продуктами питания.