В Йемене все сложно

Силы арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, отреагируют на любые военные действия сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в йеменской провинции Хадрамаут, противоречащие усилиям по снижению напряженности. Об этом заявил официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

«В ответ на просьбу председателя Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими о принятии незамедлительных мер по защите гражданского населения провинции Хадрамаут в связи с серьезными и ужасающими нарушениями их прав, совершенными вооруженными формированиями, связанными с Южным переходным советом, а также в рамках продолжающихся совместных усилий Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов по деэскалации ситуации <…> силы коалиции подтверждают, что любые военные действия, противоречащие этим усилиям, будут пресекаться немедленно и напрямую в целях защиты гражданского населения и обеспечения успеха саудовско-эмиратских [посреднических] усилий», - приводит слова аль-Малики саудовское агентство SPA.

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. В пятницу близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте.

Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения Хадрамаута от сепаратистов.