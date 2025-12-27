USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Йемене все сложно

16:11 463

Силы арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, отреагируют на любые военные действия сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в йеменской провинции Хадрамаут, противоречащие усилиям по снижению напряженности. Об этом заявил официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

«В ответ на просьбу председателя Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими о принятии незамедлительных мер по защите гражданского населения провинции Хадрамаут в связи с серьезными и ужасающими нарушениями их прав, совершенными вооруженными формированиями, связанными с Южным переходным советом, а также в рамках продолжающихся совместных усилий Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов по деэскалации ситуации <…> силы коалиции подтверждают, что любые военные действия, противоречащие этим усилиям, будут пресекаться немедленно и напрямую в целях защиты гражданского населения и обеспечения успеха саудовско-эмиратских [посреднических] усилий», - приводит слова аль-Малики саудовское агентство SPA.

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. В пятницу близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте.

Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения Хадрамаута от сепаратистов.

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1246
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4146
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4934
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7074
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1145
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1389
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4469
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2718
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1615

ЭТО ВАЖНО

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1246
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4146
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4934
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7074
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1145
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1389
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4469
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2718
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1615
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться