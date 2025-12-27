Зеленский о том, почему Россия бомбит Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последним массированным обстрелом Киева и других украинских городов Россия показывает миру свое истинное отношение к предложениям о мире. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Зеленского, во время обстрела, который до сих пор продолжается, Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, нацеливаясь прежде всего на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Киева.

«Было много вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят «Кинжалы» и «Шахеды», – написал он.

Глава государства добавил, что это – «настоящее отношение (президента РФ Владимира) Путина и его окружения».

«Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. И это означает, что недостаточно давления в ответ», – считает Зеленский.

Он призвал США и Европу усилить давление на Россию, а также поддерживать Украину оружием, в частности средствами противовоздушной обороны.

В ночь на субботу, 27 декабря, произошло очередное массированное нападение России на Украину. Киев был атакован, в частности, баллистическими ракетами. По последним данным, ранения получили 28 человек.