Сербы на всякий случай будут производить беспилотники

«Мы много инвестируем, и вы бы удивились, если бы знали, сколько у нас беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе на складах. Мы покупаем и будем продолжать покупать. В конце марта я ожидаю открытие крупного завода по производству дронов в нашей стране. Речь идет о высокотехнологичных беспилотниках, которые мы разрабатываем совместно с одной крупной иностранной державой. Производство будет организовано здесь, в Сербии», - заявил Вучич журналистам в ходе церемонии закладки камня в основание нового комплекса Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Сербии.

«Я чрезвычайно обеспокоен ситуацией в мире, напряженность повсюду, не говоря уже о новостях последних дней о российско-украинском конфликте и все более серьезных подготовках к возможному противостоянию между Россией и Европой», - указал он. По словам президента, ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам. «Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох», - подчеркнул Вучич.

«В скором времени мы сможем сказать, что располагаем многоуровневой системой ПВО, по своей глубине и огневой мощи сравнимой лишь с очень немногими странами», - подчеркнул сербский лидер.