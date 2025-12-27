USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Сербы на всякий случай будут производить беспилотники

16:18 336

Президент Сербии Александар Вучич заявил о скором запуске в стране крупного производства беспилотных летательных аппаратов из-за роста глобальной напряженности и необходимости укрепления национальной безопасности.

 

«Мы много инвестируем, и вы бы удивились, если бы знали, сколько у нас беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе на складах. Мы покупаем и будем продолжать покупать. В конце марта я ожидаю открытие крупного завода по производству дронов в нашей стране. Речь идет о высокотехнологичных беспилотниках, которые мы разрабатываем совместно с одной крупной иностранной державой. Производство будет организовано здесь, в Сербии», - заявил Вучич журналистам в ходе церемонии закладки камня в основание нового комплекса Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Сербии.

«Я чрезвычайно обеспокоен ситуацией в мире, напряженность повсюду, не говоря уже о новостях последних дней о российско-украинском конфликте и все более серьезных подготовках к возможному противостоянию между Россией и Европой», - указал он. По словам президента, ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам. «Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох», - подчеркнул Вучич.

«В скором времени мы сможем сказать, что располагаем многоуровневой системой ПВО, по своей глубине и огневой мощи сравнимой лишь с очень немногими странами», - подчеркнул сербский лидер.

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1247
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4150
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4935
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7074
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1145
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1391
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4471
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2719
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1616

ЭТО ВАЖНО

Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1247
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4150
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4935
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7074
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1145
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1391
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4471
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2719
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
В Милане задержали Хорошавцева по запросу России
14:10 1616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться