Новость дня
Арестован экс-министр обороны Грузии

16:16 385

В отношении бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая избрана мера пресечения в виде ареста. Решение было принято на закрытом заседании Тбилисского городского суда.

Ахалая обвиняется в организации штурма дворца президента Грузии в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября этого года.

За совершённые преступные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Ранее прокуратура Грузии предъявила Ахалая обвинение по фактам организации и руководства групповым насилием по делу о попытке штурма резиденции президента Грузии 4 октября 2025 года, передают грузинские СМИ.

Согласно прокуратуре, Ахалая предъявлено обвинение по части первой статьи 225 Уголовного кодекса Грузии об организации и руководстве групповым насилием, которое предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать в отношении Ахалая в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Ахалая был задержан 25 декабря. В СГБ Грузии заявили, что задержание было осуществлено в рамках расследования уголовного дела, связанного с событиями в Тбилиси 4 октября — попыткой штурма резиденции президента Грузии. По данным следствия, Ахалая руководил событиями 4 октября через интернет-приложение и был главным организатором действий.

