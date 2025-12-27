Перед Трампом - к премьеру Канады

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретится с премьер-министром Канады Марком Карни по пути в США. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, пишут украинские СМИ.

Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

«На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки», – добавил он.

Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет «чувствительные вопросы», которые содержатся в документах.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.