Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Перед Трампом - к премьеру Канады

16:25 516

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретится с премьер-министром Канады Марком Карни по пути в США. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, пишут украинские СМИ.

Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

«На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки», – добавил он.

Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет «чувствительные вопросы», которые содержатся в документах.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1247
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4156
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4937
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7075
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1146
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1392
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4472
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2723
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338

