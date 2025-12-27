USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Израильтяне вошли в Сирию без предупреждения

16:31 724

Израильские силы сегодня вошли в деревню Таранжа и продвинулись к окраинам населенного пункта Джабата аль-Хашаб на севере провинции Кунейтра, сообщает агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

По его данным, в операции была задействована колонна из шести военных машин, которая двигалась со стороны района Телль аль-Хумр, сопровождаемая разведывательным беспилотником. Отмечается, что израильские военные провели непродолжительное патрулирование местности, после чего покинули район и направились в сторону деревни Офания.

Как пишет агентство, накануне израильские силы обстреляли район Восточного Телль аль-Ахмара, выпустив три снаряда и открыв огонь из стрелкового оружия. В Дамаске заявляют, что подобные действия нарушают соглашение о разъединении сил 1974 года и призывают международное сообщество добиться вывода израильских войск с юга Сирии.

