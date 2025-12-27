Испания осудила Россию

USD 1.7000
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины «должны прекратиться». Об этом он написал в соцсети X.

Альбарес осудил массовые атаки России на энергетические объекты и жилые районы в Украине, в результате которых значительная часть Киева и других украинских регионов осталась без электроэнергии и отопления, а также привели к гибели и ранению людей. 

«Эти атаки усиливают страдания гражданского населения и являются нарушением международного права. Они должны прекратиться», – добавил глава испанского МИД.

Он также написал, что Испания продолжит поддерживать Украину и «все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 27 декабря Россия запустила по Украине почти 500 дронов, значительное количество «Шахедов», а также 40 ракет, в частности «Кинжалы».

Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 6
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1250
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 4159
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 4939
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7076
Россия не будет продавать бензин
Россия не будет продавать бензин
15:13 1148
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом
14:05 1393
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших
Обстрелы Киева: нет электричества и отопления, множество пострадавших обновлено 13:10
13:10 3489
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты
Россия нанесла удар. Закрылись польские аэропорты обновлено 13:58
13:58 4472
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 2724
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет
«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
01:59 5338

