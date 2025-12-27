Испания осудила Россию

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины «должны прекратиться». Об этом он написал в соцсети X.

Альбарес осудил массовые атаки России на энергетические объекты и жилые районы в Украине, в результате которых значительная часть Киева и других украинских регионов осталась без электроэнергии и отопления, а также привели к гибели и ранению людей.

«Эти атаки усиливают страдания гражданского населения и являются нарушением международного права. Они должны прекратиться», – добавил глава испанского МИД.

Он также написал, что Испания продолжит поддерживать Украину и «все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 27 декабря Россия запустила по Украине почти 500 дронов, значительное количество «Шахедов», а также 40 ракет, в частности «Кинжалы».