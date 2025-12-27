В Тегеране танки: к чему готовятся?

USD 1.7000
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел крупномасштабные военные учения под названием «К священному Кудсу» в различных регионах провинции Тегеран, сообщает Mehr.

Заместитель командующего штаб-квартирой КСИР в Таралле в провинции Тегеран заявил, что в учениях участвовали наземные, воздушные и разведывательные подразделения и основное внимание уделялось быстрому развертыванию войск, размещению в определенных оперативных зонах и выполнению оборонительных сценариев.

По его словам, результаты учений продемонстрировали высокий уровень готовности сил КСИР к реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Чиновник подчеркнул, что обороноспособность подразделений КСИР, дислоцированных в столичном регионе, является частью более широкой стратегии безопасности Ирана по поддержанию внутренней стабильности и сдерживанию дестабилизирующих действий.

Он добавил, что эта готовность основана на непрерывном обучении, организационной сплоченности и общественной поддержке. 

Между тем командующий корпусом КСИР Сейед аль-Шохада в провинции Тегеран предоставил дополнительную информацию об учениях, отметив, что маневры под названием «Эла Бейт аль-Мокаддас 16» были разработаны и проведены в два этапа. Первый этап, получивший название «Демонстрация силы», состоялся в начале декабря с участием всех батальонов «Басидж» по всей провинции.

Второй этап, по его словам, был сосредоточен на оборонительных операциях и включал в себя выполнение пяти имитационных оборонительных задач по семи операционным направлениям.

На этом этапе силы «Басидж» провели запланированные маневры с использованием военной техники и боевых патронов для оценки своей боевой готовности в условиях, приближенных к реальным сценариям.

ЭТО ВАЖНО

