Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Турки построили 455 тысяч домов

17:22 352

Свыше 455 тыс. домов возведены на юго-востоке Турции, где в феврале 2023 года произошли разрушительные землетрясения. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи местным жителям ключей от нового жилья.

«14 млн наших граждан пострадали от этой катастрофы, тысячи зданий были разрушены. Мы столкнулись с убытками, превышающими $150 млрд. <…> Мы обещали, что до конца года передадим ключи от 453 тыс. домов нашим братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения. На сегодняшний день мы завершили строительство 455 357 зданий. В Хатае мы построили 153 755 жилых и рабочих помещений, ключи от которых передаем сегодня местным жителям», - сказал Эрдоган.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошли в Турции 6 февраля 2023 года. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

В Турции, по официальным данным, погибли порядка 50 тыс. человек. В стране февральские землетрясения назвали «катастрофой века». Десятки стран оказали помощь в разборе завалов, лечении и размещении пострадавших.

