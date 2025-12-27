USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Зеленский сожалеет о действиях Китая

17:41

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирным усилиям, Пекин, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов, сообщают украинские СМИ.

«Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай – а он может, способен – давил на Россию относительно остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Китай сегодня - «крупнейший экспортер товаров в Россию, а средства от них идут на войну».

«Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая», - подытожил Зеленский.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... 16:57
6737
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
12:53 3432
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 261
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 544
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 756
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1484
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 978
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1267
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5677
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив 02:37
7466

