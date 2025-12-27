Зеленский сожалеет о действиях Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирным усилиям, Пекин, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов, сообщают украинские СМИ.

«Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай – а он может, способен – давил на Россию относительно остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Китай сегодня - «крупнейший экспортер товаров в Россию, а средства от них идут на войну».

«Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая», - подытожил Зеленский.