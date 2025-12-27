USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии

17:43 1268

Группировка «Сарая Ансар аль-Суннах», связанная с ИГИЛ, взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в сирийском городе Хомс, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек и еще 18 получили ранения.

«Сарая Ансар аль-Суннах» - радикальная суннитская вооруженная группировка, действующая в Сирии и считающаяся идеологически и оперативно связанной с ИГИЛ. Создана 1 февраля 2025 года Абу Айша аш-Шами, покинувшим «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТС) из-за обвинений в мягкости по отношению к шиитам и алавитам.

Ее численность оценивается в несколько сотен боевиков, группа действует через разрозненные ячейки, преимущественно в провинциях Хомс, Хама и районе Дамаска.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее был известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани и на протяжении многих лет являлся лидером ХТС, которая контролировала значительную часть провинции Идлиб на севере Сирии. Группировка сформировалась на базе сирийского крыла «Аль-Каиды» и впоследствии заявляла о разрыве с международной террористической сетью.

После изменения политической конфигурации в Сирии аш-Шараа отказался от использования прежнего псевдонима и перешел к публичной политической деятельности.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
16:57 6739
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
12:53 3432
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 264
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 545
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 757
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1488
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 979
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1269
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
02:37 7466

