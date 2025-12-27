Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии

Группировка «Сарая Ансар аль-Суннах», связанная с ИГИЛ, взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в сирийском городе Хомс, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек и еще 18 получили ранения .

«Сарая Ансар аль-Суннах» - радикальная суннитская вооруженная группировка, действующая в Сирии и считающаяся идеологически и оперативно связанной с ИГИЛ. Создана 1 февраля 2025 года Абу Айша аш-Шами, покинувшим «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТС) из-за обвинений в мягкости по отношению к шиитам и алавитам.

Ее численность оценивается в несколько сотен боевиков, группа действует через разрозненные ячейки, преимущественно в провинциях Хомс, Хама и районе Дамаска.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее был известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани и на протяжении многих лет являлся лидером ХТС, которая контролировала значительную часть провинции Идлиб на севере Сирии. Группировка сформировалась на базе сирийского крыла «Аль-Каиды» и впоследствии заявляла о разрыве с международной террористической сетью.

После изменения политической конфигурации в Сирии аш-Шараа отказался от использования прежнего псевдонима и перешел к публичной политической деятельности.