Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Польше будут производить ракеты для южнокорейских РСЗО

17:52 472

Польша наладит производство ракет для южнокорейских систем залпового огня K239 Chunmoo (польская версия - Homar K). Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«В понедельник после полудня в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K», - написал министр в X.

В июле 2022 года предыдущее правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставке 288 РСЗО K239 Chunmoo и 688 гаубиц K9.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6739
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3432
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 265
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 547
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 757
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1491
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 979
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1269
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7466

