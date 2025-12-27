USD 1.7000
Нападение на заводе: пострадали 15 человек

В центральной части Японии мужчина напал на сотрудников шинного завода, ранив людей ножом и химическим веществом. Инцидент произошел в пятницу на предприятии компании Yokohama Rubber в городе Мисима, префектура Сидзуока. В результате атаки пострадали по меньшей мере 15 человек, всех доставили в больницы. Об инциденте сообщили The Independent и Associated Press со ссылкой на японские службы спасения и полицию префектуры Сидзуока.

По данным экстренных служб, восемь человек были ранены ножом, еще семеро получили повреждения от вещества, которое предварительно идентифицировали как отбеливатель. Полиция задержала 38-летнего мужчину прямо на территории завода и взяла его под стражу.

Пожарно-спасательное управление Fujisan Nanto подтвердило, что всех раненых госпитализировали. Представители полиции заявили, что подозреваемого арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотив нападения пока не объяснили.

По информации издания Asahi, мужчина имел при себе нож и был в предмете, похожем на противогаз. Следователи ссылаются на показания очевидцев и материалы первичного осмотра места происшествия. 

По словам спасателей, пятеро из восьми человек, раненных ножом, находились в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших врачи осмотрели и оказали помощь после контакта с химическим веществом. Происшествие произошло в рабочее время, когда на предприятии находились работники различных подразделений. Очевидцы рассказывали о хаосе в цехах и быстрой эвакуации персонала, но официальных деталей пока немного.

Полиция продолжает выяснять, как именно происходило нападение и действовал ли подозреваемый один. Также проверяют, какое именно вещество он использовал и в каком количестве. Состояние части пострадавших оставалось серьезным на момент публикации.

Подозреваемому 38 лет, его имя официально не обнародовали. Полиция не предоставила информацию о возможных мотивах или предыдущих конфликтах на работе.

Япония известна строгими ограничениями на оборот огнестрельного оружия и относительно низким уровнем насильственных преступлений. Но за последние годы в стране зафиксировали несколько резонансных нападений с ножами, что вызвало широкую общественную реакцию.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
16:57 6739
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
12:53 3435
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 268
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 548
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 758
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1494
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 979
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1269
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
02:37 7466

