Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по «мирному плану» охватывают пять ключевых тематических блоков, которые он намерен обсудить на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в общении с журналистами.

«Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-Соединенные Штаты. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение. Это часть гарантий безопасности", – отметил Зеленский.

Следующим пунктом президент Украины назвал экономическое направление, связанное с долгосрочным восстановлением страны и формированием финансовых механизмов для этих целей.

Четвертым блоком он упомянул «план благосостояния, в котором будет еще много разных документов», в рамках которого обсуждается привлечение на восстановление Украины до $800 млрд и создание ряда фондов.

Завершающей темой, как указал Зеленский, станет выработка поэтапного алгоритма реализации всех ранее обозначенных инициатив с учетом дальнейших консультаций с Москвой.

«И пятое, то, что мы хотим обсудить с президентом (США Дональдом) Трампом – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь feedback (обратную связь)», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также назвал четкие «красные линии» для Украины в мирных переговорах перед встречей президентов в США.

«Безусловно, есть «красные линии» для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у российской стороны также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение – юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях. Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем коммуницировать с народом», – пояснил он.

Президент отметил, что идет работа над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов.

«Но самое главное – это гарантии безопасности. Кроме территориальных вопросов, ЗАЭС, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны», – уточнил он.

Зеленский во время общения с журналистами напомнил, что Украина не начинала эту войну, это сделала Россия.

«Второе: Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Третье: Украина пошла на много разных компромиссов, и в этом есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет – это окончание войны», – пояснил он.

Президент добавил, что Украине крайне важна поддержка мира, Европы и США. По его словам, если США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.

«Здесь нет больше вариантов. Есть вариант А – окончание войны как можно быстрее, остановка России – или продолжение войны. И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоры, на любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине», – полагает украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский указал, что в мирном плане и других документах есть компромиссные вещи.

«Если у нас будут вещи, которые вызывают много запросов, есть недовольство общества. Мы будем об этом говорить с обществом и будем думать, как решать те или иные вопросы. Диалог с обществом будет. Я считаю, что он уже есть, я открыт к этому», – отметил президент.

Зеленский добавил, что дальше диалог с обществом будет проводить также и американская сторона.

«Также относительно гарантий безопасности, это «коалиция решительных» и американцы. И я говорил с Марком Рютте, генсеком НАТО. Он готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от «коалиции решительных». Я думаю, что все это поможет. Очень важно, чтобы мы могли открыться нашему обществу. В конце концов есть референдум, есть выборы. Есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление», – отметил он.