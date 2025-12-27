USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Снегопад отменил Рождество

18:18 877

Масштабный зимний шторм, обрушившийся на США, с вечера 26 декабря привел к отмене и задержке более 12 тыс. авиарейсов по всей стране. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware, сообщает РБК.

В течение 26 декабря задержки затронули около 8,9 тыс. рейсов – как международных, следующих в США и вылетающих из страны, так и внутренних. Еще 1 710 рейсов были отменены. На следующий день, 27 декабря, авиакомпании отменили 637 рейсов (включая внутренние и международные направления), еще 1 245 вылетов были выполнены с задержкой.

Bloomberg пишет, что неблагоприятные погодные условия охватили оба побережья США. Существенные перебои в работе зафиксированы в трех крупнейших аэропортах Нью-Йорка – Ла-Гуардия, Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и Ньюарке. В их районах прогнозировалось выпадение до 23 см снега, отмечает Bloomberg. По данным FlightAware, только 27 декабря в Ла-Гуардии и аэропорту имени Кеннеди были отменены или задержаны 29% и 32% рейсов соответственно, в Ньюарке — 16%.

Ситуация осложнилась тем, что сбои пришлись на один из самых напряженных периодов для авиаперевозок в США – рождественские праздники. Нарушения в расписании затронули аэропорты Филадельфии, Атланты, Балтимора, Орландо, Детройта, Чикаго и ряда других городов. Погодные условия привели к массовым отменам рейсов также в Канаде – в Торонто, Монреале и Ванкувере.

Агентство Bloomberg связало обрушившийся на США буран с возвращением климатического явления Ла-Нинья.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6741
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3436
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 271
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 549
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 758
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1498
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 980
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1269
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7466

ЭТО ВАЖНО

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6741
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3436
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 271
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 549
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 758
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1498
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 980
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1269
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться