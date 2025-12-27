Снегопад отменил Рождество

Масштабный зимний шторм, обрушившийся на США, с вечера 26 декабря привел к отмене и задержке более 12 тыс. авиарейсов по всей стране. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware, сообщает РБК.

В течение 26 декабря задержки затронули около 8,9 тыс. рейсов – как международных, следующих в США и вылетающих из страны, так и внутренних. Еще 1 710 рейсов были отменены. На следующий день, 27 декабря, авиакомпании отменили 637 рейсов (включая внутренние и международные направления), еще 1 245 вылетов были выполнены с задержкой.

Bloomberg пишет, что неблагоприятные погодные условия охватили оба побережья США. Существенные перебои в работе зафиксированы в трех крупнейших аэропортах Нью-Йорка – Ла-Гуардия, Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и Ньюарке. В их районах прогнозировалось выпадение до 23 см снега, отмечает Bloomberg. По данным FlightAware, только 27 декабря в Ла-Гуардии и аэропорту имени Кеннеди были отменены или задержаны 29% и 32% рейсов соответственно, в Ньюарке — 16%.

Ситуация осложнилась тем, что сбои пришлись на один из самых напряженных периодов для авиаперевозок в США – рождественские праздники. Нарушения в расписании затронули аэропорты Филадельфии, Атланты, Балтимора, Орландо, Детройта, Чикаго и ряда других городов. Погодные условия привели к массовым отменам рейсов также в Канаде – в Торонто, Монреале и Ванкувере.

Агентство Bloomberg связало обрушившийся на США буран с возвращением климатического явления Ла-Нинья.