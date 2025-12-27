Армия без брони: министр обороны бьет тревогу

Швейцария критически не готова защитить себя в случае масштабной военной угрозы, поэтому должна увеличить военные расходы на фоне растущих рисков со стороны России, заявил министр обороны страны Томас Зюссли.

Он отметил, что Швейцария в целом подготовлена к угрозам со стороны «негосударственных акторов», включая возможные атаки на критически важную инфраструктуру и киберпространство. При этом, по его словам, вооруженные силы по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой военной техники.

«Мы не в состоянии отражать угрозы на расстоянии или тем более полномасштабное нападение на нашу страну. Тяжело осознавать, что в реальной чрезвычайной ситуации лишь треть всех военнослужащих была бы полностью экипирована», – пояснил министр.

Зюссли также указал, что общественное восприятие роли армии в Швейцарии практически не изменилось, несмотря на войну в Украине и «попытки России дестабилизировать ситуацию в Европе». По его оценке, такое отношение во многом обусловлено географической удаленностью страны от зоны конфликта, отсутствием у Швейцарии недавнего боевого опыта, а также распространенным представлением о том, что нейтралитет сам по себе служит достаточной гарантией безопасности.

«Но это исторически неверно. Есть немало нейтральных государств, которые в итоге оказались втянутыми в войну. Нейтралитет имеет ценность только в том случае, если его можно защитить оружием», – пояснил глава Минобороны.

В настоящее время Швейцария направляет на оборонные нужды порядка 0,7% валового внутреннего продукта, при этом рост военных расходов до уровня 1% ВВП запланирован лишь к 2032 году. В таких условиях, по оценке Зюссли, достижение полной боеготовности армии возможно не ранее 2050 года. Министр подчеркнул, что столь отдаленная перспектива выглядит неприемлемой.