USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре

18:43 758

Расследование крушения самолета под Анкарой, в котором погибла делегация ливийского генерального штаба, продолжается. Об этом заявил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба на траурной церемонии в Триполи в память о погибших в результате этой авиакатастрофы начальнике штаба ВС Мухаммеде Аль-Хаддаде и его соратниках.

«Расследование в координации с турецкой стороной продолжится... до тех пор, пока не станут ясны все обстоятельства», — приводит слова премьер-министра телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, 27 декабря в Триполи были доставлены тела Мухаммеда Аль-Хаддада и сопровождавших его представителей военного командования. Прощальная церемония состоялась в здании министерства обороны Ливии.

В траурных мероприятиях принял участие председатель Президентского совета Мухаммед Аль-Менфи. В ходе церемонии он посмертно присвоил Аль-Хаддаду звание фельдмаршала.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6743
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3437
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 275
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 550
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 759
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1500
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 982
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1270
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1966
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7467

ЭТО ВАЖНО

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6743
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3437
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 275
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 550
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 759
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1500
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 982
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1270
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1966
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5679
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7467
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться