Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре

Расследование крушения самолета под Анкарой, в котором погибла делегация ливийского генерального штаба, продолжается. Об этом заявил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба на траурной церемонии в Триполи в память о погибших в результате этой авиакатастрофы начальнике штаба ВС Мухаммеде Аль-Хаддаде и его соратниках.

«Расследование в координации с турецкой стороной продолжится... до тех пор, пока не станут ясны все обстоятельства», — приводит слова премьер-министра телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, 27 декабря в Триполи были доставлены тела Мухаммеда Аль-Хаддада и сопровождавших его представителей военного командования. Прощальная церемония состоялась в здании министерства обороны Ливии.

В траурных мероприятиях принял участие председатель Президентского совета Мухаммед Аль-Менфи. В ходе церемонии он посмертно присвоил Аль-Хаддаду звание фельдмаршала.