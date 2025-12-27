Потеря Северска: уволены командиры

Командование ВСУ после стремительной потери Северска на севере Донецкой области приняло решение снять с должностей командиров 54-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад. Об этом сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в Силах обороны.

По сведениям издания, командир 54-й отдельной механизированной бригады полковник Алексей Коновал уже освобожден от занимаемой должности. Командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Владимир Потешкин в настоящее время проходит лечение и, как ожидается, будет уволен после возвращения в часть.

Как выяснила «УП», основанием для кадровых решений стали недостоверные доклады, поступавшие от командования обеих бригад. В отчетах указывалось на удержание позиций в зонах ответственности подразделений, тогда как фактически на этих участках на протяжении длительного времени отсутствовал личный состав.

Несоответствие между отчетами и реальной обстановкой стало очевидным в момент стремительной утраты города. О взятии Северска российская сторона заявила 12 декабря.