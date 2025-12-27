USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Заправился и разбогател: американец сорвал джекпот на $1,8 млрд

19:05 762

Выигрышный билет американской лотереи Powerball на сумму более $1,8 млрд был продан на автозаправке в пригороде Литтл-Рок в штате Арканзас, сообщает Associated Press.

Этот выигрыш стал вторым по величине за всю историю лотерей в США. Вероятность сорвать джекпот составляла 1 к 292 млн.

Один билет Powerball стоит $2.

Как отмечает AP, информация о победителе пока отсутствует. Население пригорода, где был продан билет, насчитывает около 27 тыс. человек. При этом, с учетом расположения заправки у автомагистрали, победитель мог оказаться не местным жителем.

Согласно законодательству Арканзаса, у обладателя выигрыша есть 180 дней для подачи заявления на получение приза. Победители, получившие более $500 тыс., вправе ходатайствовать о неразглашении своего имени в средствах массовой информации сроком до трех лет.

Лотерейные выигрыши облагаются налогом по ставке 3,9%. В случае отказа от поэтапных выплат в течение 30 лет победителю полагается единовременная сумма в размере $834,9 млн, при этом налоговые отчисления составят около $32 млн.

