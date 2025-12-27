USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»

19:41 558

Российские военные 27 декабря вновь нанесли удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины, атаковав с применением беспилотников «Шахед» объекты добычи и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) компании «Нафтогаз». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и сайт «Нафтогаза».

«Есть попадания в ТЭЦ Группы «Нафтогаз» и предприятия, занимающиеся добычей газа», – информируют в компании.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» Сергей Корецкий указал, что атаки синхронизируются с периодом похолодания. По его словам, российская сторона рассчитывает использовать морозы и максимальную нагрузку на систему для ее дестабилизации.

«Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов», – добавил Корецкий.

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Артем Некрасов сообщил, что под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области. По его словам, атаки с применением дронов и ракет продолжались ночью, утром и в течение дня.

В результате обстрелов значительные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также ряд объектов генерации.

«Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», – отметили в Минэнерго.

По словам Некрасова, по состоянию на 15:00 в Киеве (17:00 по Баку) и области без электроснабжения остаются более 500 тыс. потребителей. Кроме того, перебои зафиксированы и в других регионах страны, в частности на Черниговщине, где без света остались более 22 тыс. абонентов.

«Объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления», - отметили в министерстве.

В настоящее время уже начаты работы по ликвидации последствий атак и восстановлению электро- и теплоснабжения. В Минэнерго подчеркнули, что процесс осложняется продолжающимися воздушными тревогами, однако энергетики принимают все возможные меры для скорейшего возвращения потребителям тепла и света.

