Белорусский плацдарм: Россия готовит новые сценарии войны

Россия намерена и далее развивать военную инфраструктуру в Беларуси, рассматривая ее как инструмент поддержки боевых действий в Украине и создания условий для возможных будущих военных сценариев в отношении НАТО. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние удары РФ по железнодорожной инфраструктуре западных областей Украины.

Эксперты напомнили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об использовании российскими войсками территории Беларуси для наращивания ударов беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре на западе страны. По его словам, РФ запускает БПЛА с белорусского направления, что позволяет обходить украинские системы перехвата дронов. Этим он объяснил рост числа атак «Шахедами» по западным регионам Украины.

В частности, 26 декабря российские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции Ковель в Волынской области, расположенной в 64 км от границы с Беларусью. В результате атаки были повреждены локомотив Львовской железной дороги, грузовой вагон, а также выбиты окна в ремонтном депо.

Кроме того, ранее российские войска атаковали грузовой поезд в районе Коростеня в Житомирской области – примерно в 50 км от белорусской границы. В результате удара с рельсов сошли грузовой и пассажирский составы. Российские военные блогеры утверждали, что при атаке применялись дроны «Шахед» с элементами ИИ.

Вместе с тем украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов допустил, что удар по движущемуся поезду был нанесен оператором, который мог находиться на территории Беларуси, с использованием FPV-дрона «Шахед» с онлайн-управлением.

В ISW напомнили, что ранее фиксировали случаи преследования российскими беспилотниками локомотивов в Черниговской и Сумской областях с применением дронов, оснащенных камерами и радиоуправлением. Аналитики также выразили мнение, что РФ либо осуществляла запуски беспилотников по Житомирской области непосредственно с территории Беларуси, либо задействовала новые технологические решения.

В Институте изучения войны подчеркнули, что РФ фактически использует территорию соседней республики как плацдарм для проведения военных операций – как в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году, так и для последующих ударов по Украине. Аналитики полагают, что Москва и далее будет наращивать военную инфраструктуру на белорусской территории, в том числе для поддержки боевых действий против Украины и создания условий для возможных будущих ударов по странам НАТО.