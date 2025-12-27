В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана

Текст законопроекта о полной отмене 907-й поправки, ограничивающей военную и финансовую помощь Азербайджану, размещен на сайте Конгресса США.

В тексте законопроекта подчеркивается, что «с момента обретения независимости АР остается надежным партнером Соединенных Штатов и их союзников, обеспечивая значимое взаимодействие как в военной сфере, так и в мирное время».

Также указывается, что Баку на практике подтвердил приоритетность мирной повестки на Южном Кавказе и пришел к мирному урегулированию, в рамках которого границы и территориальная целостность Азербайджана и Армении были согласованы на взаимной основе.

Согласно документу, статья 907 Закона о поддержке свободы подлежит отмене, а все положения законодательства, связанные с данной статьей, исключаются.

Напомним, в декабре член Палаты представителей США Анна Паулина Луна внесла законопроект, предусматривающий полную отмену 907-й поправки.

В августе этого года американский президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке действия статьи 907 Закона о поддержке свободы. Принятая в 1992 году поправка запрещает оказание Азербайджану государственной помощи Соединенными Штатами.