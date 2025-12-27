USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана

20:05

Текст законопроекта о полной отмене 907-й поправки, ограничивающей военную и финансовую помощь Азербайджану, размещен на сайте Конгресса США.

В тексте законопроекта подчеркивается, что «с момента обретения независимости АР остается надежным партнером Соединенных Штатов и их союзников, обеспечивая значимое взаимодействие как в военной сфере, так и в мирное время».

Также указывается, что Баку на практике подтвердил приоритетность мирной повестки на Южном Кавказе и пришел к мирному урегулированию, в рамках которого границы и территориальная целостность Азербайджана и Армении были согласованы на взаимной основе.

Согласно документу, статья 907 Закона о поддержке свободы подлежит отмене, а все положения законодательства, связанные с данной статьей, исключаются.

Напомним, в декабре член Палаты представителей США Анна Паулина Луна внесла законопроект, предусматривающий полную отмену 907-й поправки.

В августе этого года американский президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке действия статьи 907 Закона о поддержке свободы. Принятая в 1992 году поправка запрещает оказание Азербайджану государственной помощи Соединенными Штатами.

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... 16:57
16:57 6751
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд 12:53
12:53 3440
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана 20:05
20:05 291
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу» 19:41
19:41 561
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре 18:43
18:43 765
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова 19:21
19:21 1515
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром 18:11
18:11 984
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии 17:43
17:43 1275
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico 15:22
15:22 1967
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным 11:22
11:22 5682
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив 02:37
02:37 7468

