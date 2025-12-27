USD 1.7000
Смертельное ДТП в Билясуваре

20:39 895

В Билясуварском районе Азербайджана автомобиль упал в канал, погибли две сестры, еще четыре человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Билясувар–Бахрамтепе на территории Билясуварского района. Водитель Lexus не справился с управлением, в результате чего машина упала в Миль-Муганский канал.

Жертвами ДТП стали две сестры – Айтадж Рустамли, 1993 года рождения, и Айнур Рустамли, 2003 года рождения. Они направлялись на помолвку двоюродного брата. 

Еще четыре пассажира получили различные травмы и были доставлены в отделение экстренной помощи Центральной районной больницы Билясувара. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

На месте происшествия работают представители профильных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются в ходе начатого расследования.

