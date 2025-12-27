Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год

Россия в 2026 году намерена сосредоточиться на установлении полного контроля над Донецкой и Запорожской областями. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

По словам главы украинской разведки, замыслы Москвы остаются предельно понятными. Речь идет о «попытке получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областям».

Буданов отметил, что такие намерения российская сторона не скрывала и ранее.

«Это основные задачи – вместе с увеличением размеров санитарных или буферных зон вдоль границы. Это основные их задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область», – сказал он, добавив, что полный захват Запорожья остается мечтой России.

В то же время руководитель ГУР заявил, что Украина уступила России в информационном противостоянии вокруг темы мобилизации, что отразилось на темпах пополнения личного состава с обеих сторон.

Он отметил, что прямую ответственность украинского государства за это найти сложно, поскольку существенную роль сыграли различия во внутреннем устройстве Украины и России. В качестве примера Буданов предложил обратить внимание на то, как война представляется в российских телевизионных и интернет-СМИ.

«Вы не увидите там ни одного калеки, не увидите людей, которые говорят: «как нам трудно». Нет этого. Есть только бравые воины, которые побеждают, которые идут вперед, которые в чистенькой форме. В основном это актеры, так очень часто бывает, но это – медийная программа», – рассказал глава ГУР.

При этом, по его словам, украинское медиапространство, напротив, «переполнено ужасными историями о том, как ТЦК кого-то насильственно затягивает». Буданов подчеркнул, что контент, который видят украинцы в эфире, «точно не в плюс для мобилизации».

Вместе с тем он указал, что Украина не может заимствовать российскую модель информационного сопровождения войны, поскольку в РФ, по его словам, присутствуют «признаки тоталитарного государства, которое использует пропаганду для того, чтобы достигать своих целей».

«Мы с вами должны признать, что есть так, как есть. И найти в себе силы нести ответственность и воспринимать реально то, что происходит», – добавил он.

Кроме того, глава ГУР выразил убеждение, что диалог между Киевом и Москвой необходим, даже с учетом тех целей, которые, по его словам, преследует российская сторона.

Буданов допустил, что уже в феврале может сформироваться окно возможностей для выхода на мирные договоренности. По его оценке, именно этот период способен стать наиболее подходящим как для Украины, так и для России, чтобы добиться определенных результатов.

«Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего», – пояснил он.