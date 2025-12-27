«Не надо ставить телегу впереди лошади»: в Германии тормозят отправку войск в Украину

В правящей партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявили, что разговоры о возможной отправке немецких войск в Украину пока неуместны и могут вестись лишь после заключения мирного соглашения с Россией . Об этом сообщает n-tv.

Глава земельной группы ХСС в бундестаге Александр Гофман назвал преждевременными любые разговоры об участии Германии в возможной миротворческой миссии в Украине, указав, что мирного соглашения пока не существует.

«Мы не должны ставить телегу впереди лошади: пока российская сторона не готова к соглашению, которое будет уважать суверенитет Украины и предлагать перспективу длительного мира, также не хватает основы для немецкого вклада в обеспечение мира», – подчеркнул он.

При этом Гофман отметил, что Германия вместе с другими европейскими странами, безусловно, будет участвовать в формировании системы безопасности для Украины после окончания конфликта. Однако, по его словам, сейчас «не время для обсуждения войск».

Комментарий представителя ХСС прозвучал на фоне заявления главы крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфреда Вебера, который ранее допустил размещение немецких военнослужащих под флагом ЕС на территории Украины в случае достижения мирных договоренностей.