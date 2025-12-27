USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

«Не надо ставить телегу впереди лошади»: в Германии тормозят отправку войск в Украину

21:08 480

В правящей партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявили, что разговоры о возможной отправке немецких войск в Украину пока неуместны и могут вестись лишь после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает n-tv.

Глава земельной группы ХСС в бундестаге Александр Гофман назвал преждевременными любые разговоры об участии Германии в возможной миротворческой миссии в Украине, указав, что мирного соглашения пока не существует.

«Мы не должны ставить телегу впереди лошади: пока российская сторона не готова к соглашению, которое будет уважать суверенитет Украины и предлагать перспективу длительного мира, также не хватает основы для немецкого вклада в обеспечение мира», – подчеркнул он.

При этом Гофман отметил, что Германия вместе с другими европейскими странами, безусловно, будет участвовать в формировании системы безопасности для Украины после окончания конфликта. Однако, по его словам, сейчас «не время для обсуждения войск».

Комментарий представителя ХСС прозвучал на фоне заявления главы крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфреда Вебера, который ранее допустил размещение немецких военнослужащих под флагом ЕС на территории Украины в случае достижения мирных договоренностей.

Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
22:05 1057
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
21:53 1013
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
21:09 1146
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
14:05 2146
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
20:02 2994
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 3742
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
20:53 1454
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 7931
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3912
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 2103
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 1517

ЭТО ВАЖНО

Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
22:05 1057
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
21:53 1013
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
21:09 1146
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
14:05 2146
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
20:02 2994
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 3742
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
20:53 1454
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 7931
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3912
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 2103
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 1517
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться