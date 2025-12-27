USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Путину доложили о захвате Гуляйполя

21:27 1629

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, сообщил Кремль.

Там он, как говорится в сообщении, получил доклады, в том числе о «переходе под контроль российских Вооруженных сил» городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в Донецкой области Украины.

Ранее представитель украинской армии Владислав Волошин сообщил, что в случае подтверждения захвата Гуляйполя Россией правоохранители откроют уголовное производство. 

По данным украинских СМИ, в настоящее время начато расследование по факту того, что батальон 106-й бригады Сил территориальной обороны покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи.

25 декабря в соцсетях появилось видео, на котором российские военные утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны. Также на видео показали оставленные ноутбуки, телефон и карты.

Ранее американский Институт изучения войны отмечал, что ситуация на Гуляйпольском направлении крайне серьезная, поскольку российские войска там продолжают поддерживать интенсивные наступательные операции.

Кроме того, россияне пытались изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.

Во время «прямой линии» 19 декабря Владимир Путин заявлял, что группировка «Восток» «быстро движется по Запорожской области», идут бои в городе Гуляйполе. Путин также утверждал о захвате Купянска в Харьковской области, что было позже опровергнуто.

