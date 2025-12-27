«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске

Ситуация в Покровске в ноябре, когда спецподразделение ГУР было переброшено туда на вертолетах, оставалась критической. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу «Суспільне».

По его оценке, Покровское направление является ключевым для основного удара российских сил.

«Это чисто военное планирование, не ищите здесь какого-то двойного дна», — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что решение о переброске спецподразделения ГУР в Покровск с использованием вертолетов было продиктовано обстановкой, которая на тот момент, по его словам, «была не очень благоприятной, мягко говоря». Глава украинской разведки пояснил, что бойцам спецназа пришлось выполнять функции общевойскового подразделения — подобная практика, как он указал, за годы полномасштабной войны применяется достаточно часто из-за нехватки личного состава.

Буданов добавил, что в сложившихся условиях вертолетная высадка была оправданной мерой, несмотря на активное применение российской стороной беспилотников. «Мы одномоментно резко нарастили свое присутствие в одной точке, в конкретно взятой точке», — сказал он.

Руководитель ГУР также подчеркнул, что на тот момент положение оставалось критическим. «И другого варианта как минимум я и люди, которые со мной работают, не видели», — резюмировал Буданов.