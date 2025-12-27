USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Грозные заявления Путина

22:05 1068

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова добиться выполнения всех поставленных задач военными средствами, если Украина не настроена на мирное урегулирование. Об этом он сказал на совещании, прошедшем на одном из командных пунктов.

«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе «специальной военной операции» вооруженным путем», – указал Путин.

Российский лидер отметил, что наступление в Запорожской области идет «на плечах противника».

«Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки «Восток» позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит», – утверждает Путин.

Глава государства обратил внимание и на ход боевых действий в Донбассе, отметив, что продвижение российских войск идет с такой скоростью, при которой у Москвы фактически отсутствует интерес к обсуждению вывода украинских подразделений с этих территорий.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», – отметил верховный главнокомандующий.

