USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Гололед устроил ад: в Японии столкнулись почти 70 автомобилей

22:16 202

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 67 автомобилей произошло в центральной части Японии из-за гололедицы, погибли два человека, еще 26 получили травмы, сообщает агентство Jiji Press.

Дорожный инцидент произошел 26 декабря в населенном пункте Минаками, расположенном в префектуре Гумма. Изначально столкнулись два грузовых автомобиля, после чего возникло возгорание, в результате которого огнем было уничтожено порядка 20 машин.

По данным правоохранительных органов, пять человек получили тяжелые травмы, еще 21 пострадал в легкой форме. В полиции не исключают, что причиной аварии стало обледенение проезжей части. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется проверка.

Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
22:05 1071
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
21:53 1021
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
21:09 1149
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
14:05 2147
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
20:02 3002
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 3742
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
20:53 1459
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 7934
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3913
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 2105
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 1519

ЭТО ВАЖНО

Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
22:05 1071
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
«Другого варианта не было»: Буданов о высадке спецподразделения в Покровске
21:53 1021
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
21:09 1149
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
14:05 2147
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
20:02 3002
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
13:19 3742
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
Глава украинской разведки приоткрыл планы Кремля на следующий год
20:53 1459
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 7934
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3913
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 2105
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 1519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться