Гололед устроил ад: в Японии столкнулись почти 70 автомобилей

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 67 автомобилей произошло в центральной части Японии из-за гололедицы, погибли два человека, еще 26 получили травмы, сообщает агентство Jiji Press.

Дорожный инцидент произошел 26 декабря в населенном пункте Минаками, расположенном в префектуре Гумма. Изначально столкнулись два грузовых автомобиля, после чего возникло возгорание, в результате которого огнем было уничтожено порядка 20 машин.

По данным правоохранительных органов, пять человек получили тяжелые травмы, еще 21 пострадал в легкой форме. В полиции не исключают, что причиной аварии стало обледенение проезжей части. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется проверка.