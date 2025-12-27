USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном

27 декабря 2025, 22:40 1834

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна фактически находится в состоянии полномасштабного противостояния с западными государствами и Израилем. 

«По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах», — заявил Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

При этом президент подчеркнул, что военный потенциал Ирана «стал намного сильнее, чем был во время предыдущих атак». По его словам, в случае нанесения ударов Тегеран сейчас готов дать «более решительный ответ». «Единство иранского общества сорвет все вражеские заговоры», – указал он.

Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к эскалации, однако будет защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами. По его словам, Иран продолжит развивать оборонный потенциал и укреплять сотрудничество с союзниками в регионе.

Одновременно президент отметил заметный прогресс в отношениях Ирана с соседними государствами, в том числе в культурной и экономической сферах. В числе таких стран он назвал Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и ряд других. Кроме того, глава государства добавил, что Иран выстроил «очень хорошие отношения» с Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 333
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 541
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
27 декабря 2025, 23:35 1315
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
27 декабря 2025, 21:27 3505
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
27 декабря 2025, 15:11 5136
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 3898
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3088
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
27 декабря 2025, 21:09 2229
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
27 декабря 2025, 14:05 2346
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 4472
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
27 декабря 2025, 13:19 4061

ЭТО ВАЖНО

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 333
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 541
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
27 декабря 2025, 23:35 1315
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
27 декабря 2025, 21:27 3505
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
27 декабря 2025, 15:11 5136
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 3898
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3088
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
27 декабря 2025, 21:09 2229
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
27 декабря 2025, 14:05 2346
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 4472
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
27 декабря 2025, 13:19 4061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться