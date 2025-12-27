Пезешкиан о войне с США и Израилем — и о сближении с Азербайджаном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна фактически находится в состоянии полномасштабного противостояния с западными государствами и Израилем.

«По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах», — заявил Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

При этом президент подчеркнул, что военный потенциал Ирана «стал намного сильнее, чем был во время предыдущих атак». По его словам, в случае нанесения ударов Тегеран сейчас готов дать «более решительный ответ». «Единство иранского общества сорвет все вражеские заговоры», – указал он.

Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к эскалации, однако будет защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами. По его словам, Иран продолжит развивать оборонный потенциал и укреплять сотрудничество с союзниками в регионе.

Одновременно президент отметил заметный прогресс в отношениях Ирана с соседними государствами, в том числе в культурной и экономической сферах. В числе таких стран он назвал Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и ряд других. Кроме того, глава государства добавил, что Иран выстроил «очень хорошие отношения» с Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.