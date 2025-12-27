Благотворительность для Газы оказалась кассой ХАМАС: в Италии раскрыли сеть

В рамках расследования в Генуе были задержаны девять человек, в том числе предполагаемые представители зарубежного крыла ХАМАС. Следствие установило существование разветвленной схемы финансирования движения через структуры, заявлявшие о благотворительной деятельности.

Речь идет об Ассоциации благотворительной солидарности с палестинским народом, основанной в Генуе в 1994 году, волонтерской организации аналогичного профиля, созданной в 2003 году, а также о благотворительной ассоциации «Золотой купол» (La Cupola d'Oro), зарегистрированной в Милане в том же году.

Как следует из материалов итальянского следствия, все три НКО находились под контролем члена зарубежного крыла ХАМАС и руководителя итальянской ячейки движения Мохаммада Ханнуны. По данным агентства ANSA, он также был арестован.

Собранные средства переводились по международным финансовым каналам в пользу организаций, связанных с ХАМАС в секторе Газа и других регионах, включая лиц, занимавших должности в администрации Газы. Итальянские власти заявили, что под прикрытием гуманитарной деятельности осуществлялось системное финансирование терроризма, а сама сеть рассматривалась как элемент стратегического международного проекта ХАМАС.

Следствие установило, что Ханнуна направлял более 71% привлеченных средств напрямую ХАМАС либо аффилированным с ним структурам. Общий объем переводов, осуществленных с 2001 года, составил €7,29 млн.

В проведении расследования итальянским правоохранительным органам оказывали содействие зарубежные партнеры, в том числе Израиль.