Евросоюз встал на сторону Сомали

В Евросоюзе заявили, что сохранение мира и стабильности на Африканском Роге невозможно без уважения территориальной целостности Сомали, комментируя признание Израилем независимости Сомалиленда.

«Европейский союз подтверждает важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, Уставами Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Это имеет ключевое значение для мира и стабильности всего региона Африканского Рога», – говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе также отмечается, что «Европейский союз призывает к конструктивному диалогу между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для урегулирования давних разногласий».

Накануне Израиль стал первым государством, признавшим независимость Сомалиленда. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали соответствующую декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи – от имени своей страны», – сообщила The Times of Israel.

В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути выступили с осуждением решения Израиля, касающегося Сомалиленда, который международное сообщество продолжает рассматривать как часть Сомали.

Ранее телеканал CNN сообщал, что с лета текущего года Израиль ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В этом контексте в публикациях упоминался и Сомалиленд.