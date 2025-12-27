Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин в субботу встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, соответствующие кадры размещены в телеграм-канале Кремля.



Как уточняется, встреча состоялась в столовой кремлевских апартаментов главы российского государства. «Такая трапеза – знак большого доверия и отличных отношений. Подобной чести ранее удостаивались, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Беларуси Александр Лукашенко», – пишет ТАСС.

Президент России поддерживает регулярный контакт с Назарбаевым. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Кремля, их предыдущая встреча состоялась 29 мая 2025 года.

В декабре прошлого года Путин принимал первого президента Казахстана в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Нурсултану Назарбаеву 85 лет, он занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года Назарбаев подписал указ о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, после чего главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.