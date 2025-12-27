USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями

27 декабря 2025, 23:35

Президент России Владимир Путин в субботу встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, соответствующие кадры размещены в телеграм-канале Кремля.

Как уточняется, встреча состоялась в столовой кремлевских апартаментов главы российского государства. «Такая трапеза – знак большого доверия и отличных отношений. Подобной чести ранее удостаивались, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Беларуси Александр Лукашенко», – пишет ТАСС.

Президент России поддерживает регулярный контакт с Назарбаевым. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Кремля, их предыдущая встреча состоялась 29 мая 2025 года.

В декабре прошлого года Путин принимал первого президента Казахстана в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Нурсултану Назарбаеву 85 лет, он занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года Назарбаев подписал указ о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, после чего главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
27 декабря 2025, 21:27 3509
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
27 декабря 2025, 15:11 5138
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 3899
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3089
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
27 декабря 2025, 21:09 2230
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
27 декабря 2025, 14:05 2346
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 4475
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
27 декабря 2025, 13:19 4061

