Туман над Покровском: Украина копит силы для контрштурма

Обстановка в районе Покровска остается напряженной – украинские войска сосредотачивают силы для контрштурма, при этом неблагоприятная погода заметно осложняет ведение боевых действий. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины (НГУ) Александр Пивненко в интервью «Громадському радіо».

«Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий», – сообщил командующий НГУ, отметив, что ключевая задача заключается в сковывании маневров противника и отвлечении его сил на себя.

Одновременно, по его словам, на ход боевых действий серьезно влияют погодные факторы. Постоянный туман создает условия для активной инфильтрации российских подразделений, что осложняет их своевременное выявление и нанесение ударов.

Командующий также указал, что применение беспилотников сейчас ограничено, хотя украинские военнослужащие остаются хорошо подготовленными и способны действовать в сложной обстановке. При этом туман существенно снижает эффективность разведывательных мероприятий и огневого поражения.