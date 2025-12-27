USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Туман над Покровском: Украина копит силы для контрштурма

27 декабря 2025, 23:53

Обстановка в районе Покровска остается напряженной – украинские войска сосредотачивают силы для контрштурма, при этом неблагоприятная погода заметно осложняет ведение боевых действий. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины (НГУ) Александр Пивненко в интервью «Громадському радіо».

«Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий», – сообщил командующий НГУ, отметив, что ключевая задача заключается в сковывании маневров противника и отвлечении его сил на себя.

Одновременно, по его словам, на ход боевых действий серьезно влияют погодные факторы. Постоянный туман создает условия для активной инфильтрации российских подразделений, что осложняет их своевременное выявление и нанесение ударов.

Командующий также указал, что применение беспилотников сейчас ограничено, хотя украинские военнослужащие остаются хорошо подготовленными и способны действовать в сложной обстановке. При этом туман существенно снижает эффективность разведывательных мероприятий и огневого поражения.

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
27 декабря 2025, 23:35
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя
27 декабря 2025, 21:27
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
27 декабря 2025, 15:11
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок
27 декабря 2025, 21:09
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции
27 декабря 2025, 14:05
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан
27 декабря 2025, 20:02
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле
27 декабря 2025, 13:19

