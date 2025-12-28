USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Польша возводит на востоке щит от дронов

Власти Польши в течение ближайших двух лет планируют развернуть вдоль восточной границы страны разветвленную систему фортификационных сооружений, предназначенных для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил газете The Guardian заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.  

Новые элементы противовоздушной обороны — пулеметные точки, ракетные комплексы и средства радиоэлектронного подавления — планируется встроить в уже существующую оборонительную инфраструктуру, сформированную около десяти лет назад. Как уточнил Томчик, часть этих вооружений будет приводиться в действие исключительно в период военной угрозы.

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», – заявил замминистра. 

Он также сообщил, что совокупная стоимость проекта превысит $2 млрд. Основным источником финансирования предполагается сделать кредитный механизм Европейского союза SAFE, при этом часть расходов будет покрыта за счет национального бюджета.

Кроме того, проект предусматривает создание в каждом муниципалитете на восточной границе специализированных логистических узлов. На этих площадках планируется размещать оборудование для оперативного перекрытия границы, которое должно быть готово к развертыванию в течение нескольких часов.

