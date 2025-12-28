Рецепт победы Украины от американского генерала

Ключом к победе Украины должны стать системные удары по экономическому потенциалу России. Об этом заявил в эфире «Эспрессо» бывший командующий войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

«Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию», – сказал Ходжес.

По его словам, лишение России доходов от поставок нефти и газа в Китай, Индию, Турцию и другие страны «сделает невозможным финансирование агрессии». Он также отметил, что атаки на нефтетопливный комплекс приведут к дефициту топлива внутри РФ, в том числе для нужд армии.

В этой связи отставной генерал выступил за продолжение «кампании воздушных ударов» по объектам нефтегазовой инфраструктуры России, включая танкеры.

«Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, как по мне, это правильный путь», – добавил Ходжес.