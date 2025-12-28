«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов

Сообщения из Кремля о якобы взятии Гуляйполя и Мирнограда российскими войсками не соответствуют действительности, оборонительные бои в этих районах продолжаются, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Ситуация в Гуляйполе Запорожской области остается сложной, однако оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп россиян в городе», – говорится в сообщении.

В Генштабе также указали, что оперативная обстановка в Мирнограде по-прежнему напряженная, при этом российским подразделениям не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, в связи с чем, как отмечается, «в ход идет оружие дезинформации».

Сообщения о якобы установленном контроле над половиной города Константиновка в Донбассе в военном ведомстве назвали «вымыслом».

«Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Однако российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу», – говорится в сообщении.