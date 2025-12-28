USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов

00:28 351

Сообщения из Кремля о якобы взятии Гуляйполя и Мирнограда российскими войсками не соответствуют действительности, оборонительные бои в этих районах продолжаются, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Ситуация в Гуляйполе Запорожской области остается сложной, однако оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп россиян в городе», – говорится в сообщении.

В Генштабе также указали, что оперативная обстановка в Мирнограде по-прежнему напряженная, при этом российским подразделениям не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, в связи с чем, как отмечается, «в ход идет оружие дезинформации».

Сообщения о якобы установленном контроле над половиной города Константиновка в Донбассе в военном ведомстве назвали «вымыслом».

«Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Однако российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу», – говорится в сообщении.

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 352
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 552
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
27 декабря 2025, 23:35 1326
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
27 декабря 2025, 21:27 3510
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
27 декабря 2025, 15:11 5139
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 3907
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3091
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
27 декабря 2025, 21:09 2232
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
27 декабря 2025, 14:05 2346
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 4477
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
27 декабря 2025, 13:19 4062

ЭТО ВАЖНО

«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 352
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 552
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
27 декабря 2025, 23:35 1326
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
27 декабря 2025, 21:27 3510
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
27 декабря 2025, 15:11 5139
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 3907
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3091
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
27 декабря 2025, 21:09 2232
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
27 декабря 2025, 14:05 2346
Экономическое чудо под названием Узбекистан
Экономическое чудо под названием Узбекистан наш комментарий
27 декабря 2025, 20:02 4477
Провал Трампа в Венесуэле
Провал Трампа в Венесуэле главная тема
27 декабря 2025, 13:19 4062
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться