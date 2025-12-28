USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Маск подливает масла в огонь

Соединенные Штаты «рискуют утратить демократию и фактически превратиться в однопартийное государство» из-за поощрения нелегальной миграции со стороны радикальных левых сил, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию. Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения», – написал миллиардер на своей странице в X.

По мнению Маска, аналогичные тенденции «складываются в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что до его возвращения к власти в страну нелегально въехали порядка 25 млн человек, и выступал за ужесточение миграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой, подчеркнув намерение провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.

При этом политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестком подходе к вопросам миграции.

Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников обновлено 01:26
Украина копит силы для контрштурма
Украина копит силы для контрштурма
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
Рецепт победы Украины от американского генерала
Рецепт победы Украины от американского генерала
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями видео
Путину доложили о захвате Гуляйполя
Путину доложили о захвате Гуляйполя видео
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку? продолжение главной темы; все еще актуально
Грозные заявления Путина
Грозные заявления Путина
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
Амбиции Китая уперлись в потолок
Амбиции Китая уперлись в потолок наш комментарий
Россия ведет гибридную войну против Франции
Россия ведет гибридную войну против Франции разбираем с экспертом в области безопасности Шафа Арсланом; все еще актуально
