Маск подливает масла в огонь

«Радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию. Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения», – написал миллиардер на своей странице в X.

По мнению Маска, аналогичные тенденции «складываются в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что до его возвращения к власти в страну нелегально въехали порядка 25 млн человек, и выступал за ужесточение миграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой, подчеркнув намерение провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.

При этом политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестком подходе к вопросам миграции.