Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе беседы с представителями ЕС, Канады и НАТО были обсуждены дипломатические шаги по мирному урегулированию и ключевые приоритеты.

Украинский президент выразил признательность зарубежным партнерам и международным структурам за согласованные действия и поддержку в условиях продолжающегося конфликта. В обращении он перечислил ряд лидеров и представителей ЕС – среди них Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Марк Карни, Джорджа Мелони и другие, – подчеркнув значение совместной дипломатической работы.

«Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы (президент России Владимир) Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир. Спасибо!» – говорится в публикации Зеленского.

Тем временем премьер Польши Дональд Туск отметил, что в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами и премьером Канады стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины.

«Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы продолжим обсуждение», — заявил он.