«Генералопад» в Китае: у верхушки армии отозвали мандаты

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего зампреда Центрального военного совета КНР Хэ Вэйдуна, а также еще четырех генералов высшего командного состава. Соответствующее решение утверждено на заключительном заседании сессии парламента.

Хэ Вэйдун, ранее занимавший второй по значимости пост в военной иерархии КНР, лишился мандата по решению собрания военнослужащих Канцелярии Центрального военного совета. Одновременно депутатских полномочий были лишены и другие высокопоставленные представители силового блока: бывший руководитель Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, экс-политический комиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь, а также генерал-лейтенант Ван Пэн.

Во всех упомянутых случаях в официальных документах применяется формулировка «отозван». В китайской политической практике этот термин означает прекращение полномочий по инициативе органа, выдвинувшего депутата и, как правило, указывает на начало дисциплинарного разбирательства либо уголовного преследования.

Кроме того, Постоянный комитет ВСНП утвердил досрочное прекращение полномочий ряда гражданских должностных лиц, среди которых бывший секретарь городского комитета Янчжоу Се Чжэнъи.