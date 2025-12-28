USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
«Генералопад» в Китае: у верхушки армии отозвали мандаты

01:46 377

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего зампреда Центрального военного совета КНР Хэ Вэйдуна, а также еще четырех генералов высшего командного состава. Соответствующее решение утверждено на заключительном заседании сессии парламента.

Хэ Вэйдун, ранее занимавший второй по значимости пост в военной иерархии КНР, лишился мандата по решению собрания военнослужащих Канцелярии Центрального военного совета. Одновременно депутатских полномочий были лишены и другие высокопоставленные представители силового блока: бывший руководитель Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, экс-политический комиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь, а также генерал-лейтенант Ван Пэн.

Во всех упомянутых случаях в официальных документах применяется формулировка «отозван». В китайской политической практике этот термин означает прекращение полномочий по инициативе органа, выдвинувшего депутата и, как правило, указывает на начало дисциплинарного разбирательства либо уголовного преследования.

Кроме того, Постоянный комитет ВСНП утвердил досрочное прекращение полномочий ряда гражданских должностных лиц, среди которых бывший секретарь городского комитета Янчжоу Се Чжэнъи.

Перед встречей с Трампом: Зеленский собирает союзников
01:26 690
Украина копит силы для контрштурма
27 декабря 2025, 23:53 1622
«Оружие дезинформации»: Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля о взятии городов
00:28 1406
Рецепт победы Украины от американского генерала
00:16 1637
Трапеза в Кремле: Путин встретился с Назарбаевым за закрытыми дверями
27 декабря 2025, 23:35 2405
Путину доложили о захвате Гуляйполя
27 декабря 2025, 21:27 4183
Израиль спутал карты. Трамп спрашивает: «Что такое Сомалиленд?» Как поступит Баку?
27 декабря 2025, 15:11 5494
Грозные заявления Путина
27 декабря 2025, 22:05 5022
Стало известно, почему Украина высадила десант в Покровске
27 декабря 2025, 21:53 3884
Амбиции Китая уперлись в потолок
27 декабря 2025, 21:09 2750
Россия ведет гибридную войну против Франции
27 декабря 2025, 14:05 2457

